Le but mexicain parmi les plus rapides de l'histoire de la Coupe du monde

Le but mexicain parmi les plus rapides de l'histoire de la Coupe du monde

Le Mondial est parfaitement lancé. Le match d’ouverture entre le Mexique et l’Afrique du Sud n’aura mis que neuf minutes à se débloquer . Sur une perte de balle coupable des Bafana Bafana , c’est Julián Quiñones qui est venu ajouter son nom à la longue liste des premiers buteurs d’une Coupe du monde.

Buteurs les plus rapides lors d'un match d'ouverture à la Coupe du Monde : - 🇧🇷 César Sampaio (4') contre l'Ecosse le 10 juin 1998 - 🇩🇪Philipp Lahm (6') contre le Costa Rica le 9 juin 2006 - 🇲🇽Julián Quiñones (9') contre l'Afrique du Sud le 11 juin 2026 #MEXRSA…

TB pour SOFOOT.com