Premier succès pour Klopp à la tête de l'Allemagne
Allemagne 2-0 Serbie
Buts : Bischof (39 e ), Wirtz (61 e )
Jour de gloire.…
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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Buts : Bischof (39 e ), Wirtz (61 e )
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C’est la folie à Zenica. Ce soir contre la Suède, Edin Džeko dispute son dernier match de son immense carrière avec la Bosnie-Herzégovine. À la onzième minute, le recordman de sélections avec les Zmajevi (152 ce soir), de buts (73, et peut-être plus) a reçu un ... Lire la suite
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L’effet Fashion Week ? Le PSG continue de signer des partenariats avec des marques. Quelques temps après avoir conclu des accords de sponsoring avec Coca-Cola et le groupe automobile BYD, le club de la capitale va parapher un contrat de deux ans avec L’Oréal. Une ... Lire la suite
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