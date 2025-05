Le but de Marcus Thuram est-il une madjer ?

Débat sémantique.

C’est indiscutable : Marcus Thuram a inscrit un but magnifique mercredi soir en demi-finale aller de la Ligue des champions sur la pelouse du FC Barcelone. Mais un débat agite tout de même les fans de foot et en particulier les plus historiens dans l’âme d’entre eux. Cette talonnade derrière la jambe d’appui peut-elle être qualifiée de Madjer ? Pas vraiment, étant donné que c’est du talon que l’Algérien avait signé son illustre but en finale de la Coupe d’Europe des Clubs Champions 1987, remportée par son FC Porto face au Bayern Munich.…

TB pour SOFOOT.com