Le but de Ludovic Ajorque contre l’OM en vidéo
information fournie par So Foot 20/02/2026 à 22:15

Beye Out ? On n’en est vraiment pas là, mais Habib Beye commence son mandat d’entraîneur marseillais par un scénario défavorable. Son OM est mené (1-0) à Brest au bout de 10 minutes de jeu. La faute à une belle tête de Ludovic Ajorque, passé devant Nayef Aguerd pour tromper Gerónimo Rulli .

Son premier but de la tête de la saison

L’attaquant brestois inscrit son quatrième but de la saison, son premier de la tête, son 64 e en Ligue 1. Le Brestois aurait pu surprendre encore plus l’OM, mais sa frappe est passée à côté (15 e ). L’OM peut s’inquiéter : Brest a remporté quatre de ses cinq derniers matchs de Ligue 1.…

UL pour SOFOOT.com

