Le but collectif sensationnel de l’OL face au Téfécé
Le chef d’oeuvre collectif du week-end.
Lors de cette septième journée de Ligue 1, l’OL reçoit le Téfécé au Groupama Stadium et la patte Paulo Fonseca se fait désormais bien sentir. En témoigne cette ouverture du score magnifique signée Malick Fofana à la 24 e minute de jeu au bout de huit passes dont sept en une touche !…
AC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
