Le but chanceux de Mbappé contre le Barça
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Pour la deuxième saison consécutive, la cérémonie du Ballon d'or cherchera à faire de l'ombre à un choc de Ligue 1, la faute à des matchs reportés pour des raisons bien diverses. Après OM-PSG l'an dernier, c'est PSG-Lyon qui devrait subir la loi du plus gros individuel ... Lire la suite
Les projecteurs seront braqués lundi sur Londres et la cérémonie du Ballon d'Or pour lequel les candidats se bousculent au portillon, du local de l'étape Harry Kane à Kylian Mbappé et Lamine Yamal, un suspense qui s'étend jusqu'au trophée féminin en l'absence d'Aitana ... Lire la suite
Rogério Ceni a fait des petits. Des portiers buteurs, c’est rare, mais des portiers buteurs sur coup franc , c’est exceptionnel. Pour voir pareil exploit, il faut aller creuser en D2 russe avec le gardien Aleksandr Selikhov qui a marqué un but dont il se souviendra ... Lire la suite
Le feu, ça brûle. Un derby sans supporters dans le parcage , c’est moins fun, mais c’est ce qui risque d’arriver ce vendredi entre Lille et Lens. En cause, les supporters lensois qui, selon nos confrères de La Voix du Nord , devraient être interdits de déplacement ... Lire la suite
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