Le but à la Zlatan de Sergej Milinković-Savić
Le croissant de lune est tout en haut. Al-Hilal a fait respecter la hiérarchie ce jeudi en s’imposant largement face à Al-Fayha (4-1), lors de la 16 e journée du championnat saoudien.
Menés après l’ouverture du score de Fashion Sakala (14 e ), les hommes de Jorge Jesus ont rapidement remis de l’ordre grâce à Sergej Milinković-Savić (37 e ), avant de bénéficier d’un but contre son camp d’Orlando Mosquera juste avant la pause.…
MH pour SOFOOT.com
