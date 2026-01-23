 Aller au contenu principal
Le but à la Zlatan de Sergej Milinković-Savić
information fournie par So Foot 23/01/2026 à 11:02

Le croissant de lune est tout en haut. Al-Hilal a fait respecter la hiérarchie ce jeudi en s’imposant largement face à Al-Fayha (4-1), lors de la 16 e journée du championnat saoudien.

Menés après l’ouverture du score de Fashion Sakala (14 e ), les hommes de Jorge Jesus ont rapidement remis de l’ordre grâce à Sergej Milinković-Savić (37 e ), avant de bénéficier d’un but contre son camp d’Orlando Mosquera juste avant la pause.…

MH pour SOFOOT.com

