Le Brésilien Hulk signe un exploit
information fournie par So Foot 06/11/2025 à 11:51

Il est enfin un Avenger.

Lors de la victoire de l’Atletico Mineiro face à Bahia (3-0) dans la nuit de mercredi à jeudi, l’attaquant brésilien Hulk a inscrit le 500 e but de sa carrière. Une nouvelle frappe lourde, au ras du sol à l’entrée de la surface, a permis à son club d’ouvrir le score face à ses supporters.…

CDB pour SOFOOT.com

