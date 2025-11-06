Le Brésilien Hulk signe un exploit
Il est enfin un Avenger.
Lors de la victoire de l’Atletico Mineiro face à Bahia (3-0) dans la nuit de mercredi à jeudi, l’attaquant brésilien Hulk a inscrit le 500 e but de sa carrière. Une nouvelle frappe lourde, au ras du sol à l’entrée de la surface, a permis à son club d’ouvrir le score face à ses supporters.…
CDB pour SOFOOT.com
