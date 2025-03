Le Brésil s'en sort bien contre la Colombie, le Chili chute encore

Qui a peur du Brésil ?

Le Brésil s’en est remis à l’insupportable Vinícius Júnior pour battre la Colombie (2-1) et faire un pas de plus faire le mondial 2026. L’attaquant a scoré dans le temps additionnel d’une jolie frappe lointaine (90 e + 9) et marque son premier but en sélection depuis neuf mois. Il avait déjà obtenu le pénalty de l’ouverture du score, conclut par Raphinha (6 e ). Sinon, la Seleçao n’a pas été flamboyante. Le Brésil est passé de la sixième à la deuxième place du groupe de qualifications de l’Amérique du sud, derrière l’Argentine, qu’il affronte dans la nuit de mardi à mercredi prochain.…

