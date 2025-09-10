Le Brésil et l'Argentine terminent sur une défaite, la Bolivie en barrage

Sucre en fusion.

Dans la nuit de mardi à mercredi, les dix nations de la zone Amérique du Sud participaient à leur dernier match de qualification à la Coupe du monde 2026. Le seul véritable enjeu de la soirée résidait dans la lutte pour la place de barragiste entre la Bolivie et le Venezuela, deux nations absentes du Mondial depuis belle lurette (1994 pour la Bolivie aux USA). Grâce à sa victoire contre le Brésil, la Verde a finalement obtenu son ticket pour le barrage intercontinental. …

MBC pour SOFOOT.com