Le Brésil est tenu en échec par l’Australie

La Rolls-Royce auriverde n’a pas changé de moteur. 82 jours après la désillusion en mondial face à la Norvège, la sélection brésilienne refoulait une pelouse pour la première fois . Évidemment, quoi de mieux qu’ un p’tit déplacement en… Australie . À l’autre bout du monde, en bref. Manifestement, les gambettes de Carlo Ancelotti et ses gars ne se sont pas remises du long vol en avion.

Une défense remaniée

Au Queensland Country Bank, au bout du temps additionnel (90+5e), l’ailier de Bournemouth Rayan a smashé une tête sur corner pour éviter une défaite gênante des siens. Plus tôt dans la rencontre (68 e ), Nestory Irankunda avait ouvert la marque d’un délicieux coup franc enroulé du droit. La Seleção a donc encaissé onze pions sur ses onze dernières sorties .…

AC pour SOFOOT.com