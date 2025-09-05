Le Brésil en balade contre le Chili, trois nouveaux qualifiés pour la Coupe du monde

Pas besoin de Neymar.

Et si le Brésil de Carlo Ancelotti commençait à trouver son rythme ? Déjà qualifiée pour la Coupe du monde depuis leur victoire face au Paraguay en juin dernier, la Seleção continue de s’améliorer sous les ordres de son nouveau sélectionneur. Cette fois, les hommes de « Carletto » ont tranquillement disposé du Chili (3-0) dans la nuit de jeudi à vendredi, au Maracanã. Titulaire, la pépite Estêvão (18 ans) en a profité pour inscrire son premier but avec son équipe nationale (38 e ). Les Brésiliens ont ensuite assuré leur succès en seconde période, grâce aux buts de deux anciens Lyonnais : Lucas Paquetá (72 e ), de retour en sélection après quasiment un an d’absence, et Bruno Guimarães (76 e ).…

LT pour SOFOOT.com