Le Brésil de Carlo Ancelotti en démonstration contre la Corée du Sud

Le message est passé.

Alors qu’il avait averti ses cadres avant le match face à la Corée du Sud, Carlo Ancelotti a clairement fixé le cap : « Chacun d’entre nous pense à l’objectif, qui est très clair : nous devons remporter la Coupe du monde. » Et ses joueurs l’ont parfaitement compris. Le Brésil s’est imposé 5-0 à Séoul lors d’un match amical, grâce à des doublés de Rodrygo et du baby blue Estêvão, ainsi qu’à un but de Vinicius. La Seleção a signé sa meilleure prestation depuis l’arrivée de l’Italien, offrant à ce dernier un petit rictus satisfait.…

SF pour SOFOOT.com