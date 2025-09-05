Le break de Kylian Mbappé, qui rejoint Thierry Henry
Après Michael Olise, Kylian Mbappé !
Dans la rencontre comptant pour les qualifications à la Coupe du monde 2026 qui oppose la France à l’Ukraine, l’attaquant du Real Madrid a imité le Bavarois : auteur de l’ouverture du score à la dixième minute, le meneur de jeu a vu le capitaine de l’équipe de France signer le break en fin de partie au bout d’un contre bien mené et en effaçant Illya Zabarnyi.…
FC pour SOFOOT.com
