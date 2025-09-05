 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le break de Kylian Mbappé, qui rejoint Thierry Henry
05/09/2025 à 22:38

Le break de Kylian Mbappé, qui rejoint Thierry Henry

Le break de Kylian Mbappé, qui rejoint Thierry Henry

Après Michael Olise, Kylian Mbappé !

Dans la rencontre comptant pour les qualifications à la Coupe du monde 2026 qui oppose la France à l’Ukraine, l’attaquant du Real Madrid a imité le Bavarois : auteur de l’ouverture du score à la dixième minute, le meneur de jeu a vu le capitaine de l’équipe de France signer le break en fin de partie au bout d’un contre bien mené et en effaçant Illya Zabarnyi.…

FC pour SOFOOT.com

Sport
