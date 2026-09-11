Le Boxing Day n’est pas mort, vive le Boxing Day !

Réduit à un seul match en 2025, le Boxing Day reviendra en force en Premier League cette année avec sept rencontres. Les supporters ont été entendus, et ils pourront à nouveau célébrer l’une des plus belles traditions du foot anglais. COME ON !

Mariah Carey n’est pas encore sortie du congélateur, mais les Anglais voyaient déjà les guirlandes et les illuminations à l’horizon ce jeudi. La Premier League a dévoilé le calendrier complet de la période des fêtes, avec le retour extrêmement attendu du Boxing Day. Alors oui, il n’avait pas totalement disparu l’an passé, mais il avait été réduit à peau de chagrin : un seul match de PL s’était joué lors du sacro-saint 26 décembre, entre Manchester United et Newcastle, à 21 heures. Du jamais-vu depuis 1982. Cette année, retour aux fondamentaux : sept matchs de l’élite sont programmés llendemain de Noël. C’est peut-être un détail pour nous, mais en Angleterre, ça veut dire beaucoup.

Tous au stade !

Le Boxing Day est solidement ancré de l’autre côté de la Manche, et on y tient autant qu’au sapin et au Christmas pudding. C’est comme ça depuis plus de 130 ans : au lendemain de Noël, le 26 décembre se passe au stade, en famille, pour prolonger la fête. Pourtant, cette journée si spéciale avait été vidée de sa substance l’an dernier. La Premier League avait sorti le parapluie face au déluge de critiques, en rejetant la faute sur le nouveau format des compétitions européennes. « Le calendrier de la Premier League est aujourd’hui confronté à plusieurs défis liés à l’expansion des compétitions européennes de clubs. Disposant d’un nombre réduit de week-ends, la Ligue est contrainte de s’adapter au calendrier tel qu’il se présente » , avait-elle justifié, sans vraiment convaincre, alors que le 26 tombait un vendredi, ce qui n’arrangeait personne.…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com