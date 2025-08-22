Le Botafogo de Textor éliminé en Copa Libertadores
Botafogo quitte tôt la compétition.
Toujours sous l’égide de John Textor , Botafogo se déplaçait en Équateur pour affronter le LDU Quito dans le cadre des huitièmes de finale retour de la Copa Libertadores dans la nuit de jeudi à vendredi. Alors que les Brésiliens, avaient remporté le match aller à la maison 1-0, le club carioca s’est complètement écroulé dans le délicieux stade de Quito, La Casa Blanca , situé à 2850 mètres d’altitude.…
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer