Le Borussia Mönchengladbach n'a déjà plus d'entraîneur

Prochaine étape : les coachs virés dès le mois d’août. Le Borussia Mönchengladbach n’a pas le temps, et après seulement trois journées de Bundesliga (pour trois défaites), le club allemand a décidé de se séparer de son entraîneur, Eugen Polanski . La déroute contre Fribourg (0-5) aura donc été celle de trop. « Malgré une bonne préparation et des signes encourageants, l’équipe n’a pas obtenu les résultats escomptés en Bundesliga , a déploré le directeur sportif Rouven Schröder dans le communiqué publié par le club sur son site. Nos performances récentes nous ont finalement conduits à la conclusion qu’un changement s’imposait, et nous avons donc relevé Eugen de ses fonctions avec effet immédiat. »

Un an c’est tout

Nommé à la tête du Borussia en septembre 2025 en tant qu’intérimaire, Polanski avait ensuite gagné le droit de prolonger jusqu’en 2028 . Un contrat qu’il n’honorera donc pas. « Le Borussia Mönchengladbach a toujours été mon club et le restera toujours. C’est pourquoi cela me fait tant de peine que les choses se soient terminées ainsi , a-t-il à son tour regretté. Nous avions de grands projets, mais nous n’avons pas réussi à les concrétiser. J’en suis désolé. J’espère sincèrement que le Borussia pourra rapidement redresser la barre. Je souhaite tout le meilleur au club, à l’équipe et à tous les fantastiques supporters. » …

TB pour SOFOOT.com