Le Borussia Dortmund enchaîne, Leipzig déçoit

Le premier doublé !

Incapable d’aligner deux victoires de suite en championnat cette saison, le Borussia Dortmund (dixième) a enfin enchaîné ce samedi : après avoir dynamité l’Union Berlin avec un quadruplé signé Serhou Guirassy, l’équipe du Guinéen est allée s’imposer sur la pelouse de Sankt Pauli (quinzième) grâce à l’ouverture du score en renard de son attaquant fétiche sur un service de Karim Adeyemi et un but en solitaire de… Adeyemi, impressionnant de facilité sur l’action. De son côté, le Borussia Mönchengladbach (huitième) a explosé Heidenheim (seizième) suite au doublé de Robin Hack (face-à-face remporté, et tir de loin gagnant) et à la jolie barre rentrante de Nathan Ngoumou.…

FC pour SOFOOT.com