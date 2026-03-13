 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le bilan médiocre des clubs anglais en Coupe d'Europe cette semaine
information fournie par So Foot 13/03/2026 à 10:25

Le bilan médiocre des clubs anglais en Coupe d'Europe cette semaine

Le bilan médiocre des clubs anglais en Coupe d'Europe cette semaine

Les fanatiques de Premier League en dépression. Lors de cette semaine européenne, les clubs anglais ont galéré . Sur les pelouses du Vieux continent, les Britishs ont appris que courir vite et pousser les adversaires dans le fossé ne servaient pas à gagner des matchs. En Ligue des champions, seuls Newcastle et Arsenal ne se sont pas inclinés avec respectivement, des nuls contre le FC Barcelone et face au Bayer Leverkusen. Pendant ce temps-là, Liverpool, Chelsea, Tottenham et Manchester City perdaient leurs huitièmes de finale aller.

Aston Villa sauve la patrie

Jeudi soir en C3 et C4, les clubs du « meilleur championnat du monde » ont été aussi mauvais que leurs collègues du mardi et mercredi soir. En Ligue Europa, Nottingham Forest a subi la loi de Midtjylland. Le joujou du meilleur pote de John Textor Evángelos Marinákis n’a même pas été capable de résister à un club du 13 e pays au coefficient UEFA. Décidément fadasse en Coupe d’Europe, Crystal Palace a lui concédé un triste 0-0 contre les Chypriotes de Larnaca en Ligue Conférence. Seule éclaircie de la semaine pour des Anglais dans le brouillard, la victoire d’Aston Villa sur le fil contre Lille.…

MBC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une légende irlandaise sur le banc du Celtic ?
    Une légende irlandaise sur le banc du Celtic ?
    information fournie par So Foot 13.03.2026 11:45 

    Class Craic ! Le Celtic songerait à un Irlandais pour reprendre la tête de l’équipe : Robbie Keane . La légende de Tottenham, également passé une saison dans la capitale écossaise, serait le favori pour diriger les Bhoys après le départ du nord-irlandais Martin ... Lire la suite

  • Malgré la guerre au Moyen-Orient, le championnat irakien continue
    Malgré la guerre au Moyen-Orient, le championnat irakien continue
    information fournie par So Foot 13.03.2026 11:26 

    Aash Al Irak. La guerre au Moyen-Orient continue, mais le football survit. Alors que le championnat libanais a été suspendu dès les premiers jours du conflit, le ballon rond continue de rythmer les soirées en Irak. Pourtant, le pays des deux fleuves, frontalier ... Lire la suite

  • Petite embrouille entre Valentín Barco et Samir El Mourabet
    Petite embrouille entre Valentín Barco et Samir El Mourabet
    information fournie par So Foot 13.03.2026 11:10 

    Les cigognes se prennent le bec. Après la victoire 1-2 de Strasbourg à Rijeka lors du 8 e de finale aller de Ligue Conférence, Valentín Barco et Samir El Mourabet se sont accrochés après une petite engueulade . Guéla Doué a dû intervenir pour les séparer. Le Marocain ... Lire la suite

  • Moussa Niakhaté n'a rien compris aux mots de son gardien Dominik Greif
    Moussa Niakhaté n'a rien compris aux mots de son gardien Dominik Greif
    information fournie par So Foot 13.03.2026 10:17 

    Griffe-moi si tu peux. Alors que la jeune pousse de l’Olympique Lyonnais Rémi Himbert restait au sol quelques secondes après son entrée contre le Celta Vigo en huitième de finale aller de Ligue Europa jeudi soir, Dominik Greif et Moussa Niakhaté ont eu un dialogue ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank