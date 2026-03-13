Achraf Hakimi apporte son soutien à Nayef Aguerd

Des mots pour des maux. Nayef Aguerd est bien passé sur le billard ce jeudi, partageant à l’issue de l’opération quelques explications sur sa pubalgie. Le défenseur de l’OM a révélé qu’il souffrait de fortes douleurs depuis un bon moment et que celles-ci étaient devenues insupportables.

Achraf Hakimi , qui a récemment subi une importante blessure à la cheville, a adressé quelques mots doux à son coéquipier de la sélection marocaine via Instagram. « Très peu de gens savent ce que tu as enduré et les sacrifices que tu as faits pour être au top de ta forme, peut-on lire sur la story du Parisien. Je suis sûr que tu reviendras plus fort, on sera là pour t’attendre et te soutenir ! Allah y chafik, vamos. »…

SW pour SOFOOT.com