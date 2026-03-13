Les bonnes opérations de la France et du Portugal au classement UEFA

Two points for Fraaaance ! À l’issue de cette semaine de huitièmes de finale aller en Coupes d’Europe, les clubs français peuvent sourire . Tandis que le PSG et Strasbourg ont emporté leur première manche, respectivement contre Chelsea et Rijeka, l’OL est parvenu à arracher le nul à Vigo. Seul couac de la semaine, la défaite de Lille à domicile contre Aston Villa en C3.

Voyons le verre à moitié rempli, ce bilan plutôt positif permet à la France de récupérer la sixième place au coefficient UEFA cette saison au détriment de la Pologne , dont les deux représentants se sont inclinés en C4 ce jeudi soir. De quoi espérer rattraper le Portugal, cinquième cette saison : tandis que le Sporting Portugal et Braga ont tous deux perdu leur huitième aller, seul Porto sauve la mise cette semaine grâce à sa victoire à Stuttgart en C3.…

CMF pour SOFOOT.com