Le bilan du séisme au Japon s'alourdit à 25 morts au moins

Le bilan du violent séisme qui a frappé mardi le sud-ouest du Japon s'établit désormais à 25 morts, a déclaré jeudi le gouvernement de la préfecture de Kumamoto, la région touchée.

Des vérifications sont en cours pour déterminer si neuf autres décès survenus dans la préfecture sont directement liés au tremblement de terre.

L'épicentre du séisme de magnitude 7,1 se situait à environ 20 kilomètres au sud de Kumamoto, principale ville de l'île de Kyushu, qui compte environ 700.000 habitants. Une série de séismes survenus en 2016 dans la même région avaient fait 275 morts et près de 2.800 blessés.

(Bureau de Tokyo, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Benjamin Mallet)