Le bénéfice net de La Poste affecté par un effet comptable au premier semestre

( AFP / MARTIN LELIEVRE )

La Poste a annoncé vendredi un bénéfice net de 457 millions d'euros au premier semestre, en chute de 36,5%, en raison d'un effet comptable, mais son chiffre d'affaires a progressé de 3,3% à 17,5 milliards d'euros grâce aux colis et à son pôle financier.

La baisse du bénéfice net s'explique par des dépréciations d'actifs dans ses activités relatives à l'e-commerce, la santé et l'autonomie, a précisé l'entreprise à l'AFP. Sans ces éléments comptables, le bénéfice serait en hausse de 20,1%.

Ces "bons résultats [...] confirment la robustesse de notre modèle multimétier", a déclaré la PDG du groupe Marie-Ange Debon dans un communiqué.

L'activité historique de La Poste, la distribution du courrier, est en berne depuis de nombreuses années.

Les volumes de plis ont chuté de 17,6 milliards en 2008 à 5,7 milliards en 2024, selon un avenant au contrat d'entreprise 2026-2030 entre l'Etat et La Poste consulté par l'AFP.

"Sur les dix dernières années, cela représente la disparition de 7 milliards d'euros de revenus", peut-on encore lire dans le document.

Au premier semestre, le courrier poursuit son attrition, chutant en volume de 11,8%. Il représente 15% du chiffre d'affaires du groupe.

Pour faire face à cette situation, La Poste s'est diversifiée et compte aujourd'hui quatre branches principales: les services (dont la distribution de repas), le courrier et les colis (Colissimo); Geopost, filiale de colis à l'international; la Banque postale (dont CNP Assurances); le grand public (bureaux de poste) et numérique.

Au premier semestre 2026, les volumes de colis distribués en France et à l'international par le groupe progressent de 7,4%, soutenus par la filiale internationale Geopost (+7,9%) et Colissimo (+5%). L'activité colis représente 53% du chiffre d'affaires du groupe.

La Banque postale (LBP) a enregistré, quant à elle, un bénéfice net en hausse de 3,4% au premier semestre, à 859 millions d'euros, largement apporté par sa filiale CNP Assurances.

Cette dernière, filiale à 100% de LBP depuis juin 2022, affiche toujours une santé financière solide, avec 713 millions de bénéfice net sur la première moitié de l'année.