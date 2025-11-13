Le bel hommage à Manuel Dias devant le Stade de France

Dix ans jour pour jour après les attentats du 13 novembre 2015, une cérémonie d’hommage à Manuel Dias s’est tenue ce jeudi matin devant la porte D du Stade de France, à Saint-Denis. Chauffeur de 63 ans, il fut la première victime des attaques terroristes qui avaient frappé la soirée de ce France-Allemagne anecdotique.

« La première vie fauchée par l’obscurantisme et la barbarie ce soir-là. »

« Il nous a été arraché, lui qui était passionné de foot » , a rappelé sa fille, dans des propos rapporté par L’Équipe , Sophie Dias, en ouverture de la commémoration. « On nous dit de tourner la page, mais l’absence est immense, le choc est intact. » …

