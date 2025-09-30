Le beau message de Zlatan à Francesco Camarda
Validé par le Z.
Buteur sur l’égalisation de Lecce face à Bologne lundi soir (2-2), le jeune attaquant Fransesco Camarda fait parler de lui. Annoncé comme un prodige du football italien depuis plusieurs années, ce buteur de 17 ans avait inscrit plus de 500 buts avec les équipes de jeunes de l’AC Milan entre 2018 et 2023. …
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer