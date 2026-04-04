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Le beau geste du président de Saint-Étienne pour ses ultras
information fournie par So Foot 04/04/2026 à 16:58

Le beau geste du président de Saint-Étienne pour ses ultras

Le beau geste du président de Saint-Étienne pour ses ultras

De quoi changer la donne ? Le président de l’AS Saint-Étienne, Ivan Gazidis, a publié une tribune dans Le Progrès où il défend férocement les Magic Fans et les Green Angels , les deux groupes de supporters ultras stéphanois qui sont de nouveau menacés de dissolution par l’État.

Une nouvelle procédure intentée à cause de violences

Alors que les deux groupes sont convoqués le 13 avril prochain devant la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, l’organe de l’État habilité à décider de la dissolution d’un groupe de supporters, après avoir déjà échappé à une dissolution l’an dernier, le président stéphanois a ainsi indiqué qu’une telle mesure ne ferait pas disparaître les problèmes imputés aux Ultras . « La Ligue de Football Professionnel elle-même souligne la qualité du dispositif de sécurité mis en place à Saint-Étienne, parmi les plus performants au niveau national. Dans ce contexte, une question simple se pose : en quoi la dissolution de deux groupes de supporters au sein d’un même club constitue-t-elle aujourd’hui la réponse la plus utile, la plus cohérente et la plus efficace contre la violence dans et autour des stades ? Car dissoudre des groupes structurés, identifiés et engagés dans un dialogue suivi, ce n’est pas faire disparaître les problèmes. C’est prendre le risque de déplacer les tensions vers des espaces moins visibles, moins encadrés et plus difficiles à maîtriser pour nous tous », a indiqué Gazidis au quotidien régional.…

LB pour SOFOOT.com

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