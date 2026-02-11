Le Bayern écarte tranquillement Leipzig et file en demi-finales de coupe d'Allemagne
Bayern 2-0 Leipzig
Buts : Kane (SP 64 e ), Díaz (67 e )
Après avoir humilié le RB Leipzig deux fois en championnat cette saison, le Bayern a presque levé le pied, ce mercredi, en disposant de son adversaire en quarts de finale de coupe d’Allemagne par un écart beaucoup plus faible (2-0). Les Bavarois ont pourtant d’abord eu chaud, très chaud. Dès l’entame de match, le RasenBallsport a appuyé sur l’accélérateur, ouvrant même le score par l’intermédiaire de Christoph Baumgartner (4 e ) avant que l’assistance vidéo ne vienne doucher ses espoirs.…
