Haaland se réveille, Milner entre dans l'histoire et Villa continue de s'accrocher

Manchester City a déroulé face à Fulham (3-0) et continue de mettre la pression sur Arsenal. Grâce à des buts d’Antoine Semenyo et de Nico O’Reilly, les hommes de Pep Guardiola ont logiquement pris les devants de cette rencontre. Les Cityzens ont même pu compter sur le réveil d’Erling Haaland. Alors qu’il n’avait plus marqué dans le jeu depuis huit matchs, le Norvégien s’est rassuré face au pauvre Bernd Leno. De quoi (enfin) souffler en sortant à la pause.

Retard à l’allumage pour Burnley

Le duo de tête ne se détache pas encore complètement car Aston Villa, troisième du championnat, a réussi à se défaire de Brighton en toute fin de rencontre (1-0) . La délivrance est venue de Tyrone Mings, sur un corner pas très académique. Cette rencontre soporifique a été marquée par l’entrée en jeu de James Milner, égalant Gareth Barry en tête des joueurs les plus capés de l’histoire de la Premier League avec 653 matchs au compteur. 40 ans, toujours fringuant.…

EL pour SOFOOT.com