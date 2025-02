information fournie par So Foot • 06/02/2025 à 09:43

Le beau geste de Newcastle pour le fils de Cheick Tioté

Et non, la plus belle image de la soirée ne nous vient pas de Saint-Brieuc.

Ce mercredi, à l’occasion du quart de finale retour de la League Cup entre Newcastle et Arsenal (2-0), les Magpies ont réalisé un très beau geste. Le fils du défunt Cheick Tioté a fait partie des escort kids de la rencontre , entrant sur la pelouse aux côtés d’un joueur de NUFC.…

RA pour SOFOOT.com