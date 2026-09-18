Le Bayern se régale, Olise aussi

Bayern 7-0 Union Berlin

Buts : Musiala (18 e ), Kane (39 e S.P., 54 e ), Olise (43 e , 73 e , 76 e ), Saibari (70 e )

De quoi aborder la trêve l’esprit léger. Le Bayern a mis l’Union Berlin en pièces ce vendredi à l’Allianz Arena (7-0). L’homme du soir se nomme Michael Olise , auteur d’un triplé (43 e , 73 e , 76 e ). Le deuxième de sa carrière après celui planté contre l’Irlande du Nord en juin. Harry Kane a dû se contenter de « seulement » deux buts, mais l’Anglais a atteint la barre des 100 buts en Bundesliga , en seulement 98 matchs. Il est évidemment le plus rapide de l’histoire à atteindre cette barre mythique.…

QB pour SOFOOT.com