Le Bayern sauve sa tête sur le fil en Pokal
information fournie par So Foot•27/08/2025 à 22:52
Wehen Wiesbaden 2-3 Bayern Munich
Buts : Kaya (64
e
, 70
e
) pour le Wehen // Kane (16
e
sp, 90
e
+3), Olise (51
e
) pour le Bayern
Décidément, les anciens vainqueurs de
Pokal
aiment jouer à se faire peur.…
Il ne fait pas bon être Glaswégien cette année. Après l’élimination surprise du Celtic face au Kaïrat Almaty, ce sont les Rangers qui ont pris la porte ce mercredi soir. Déjà battus 3-1 à domicile par le Club de Bruges, les Ecossais ont bu la tasse en Flandre et ...
Lire la suite
Miquel mauvaise nouvelle ! A onze jours de la reprise de la Women’s Super League, Leicester va devoir se chercher un ou une nouvelle coach , le cinquième depuis décembre 2021. Ce mercredi soir, The Guardian annonce en effet qu’ Amandine Miquel (41 ans) a été démise ...
Lire la suite
La vraie définition d’un exil réussi. A 35 ans, Maxime Chanot est contraint de mettre un terme définitif à sa carrière de joueur . Le défenseur franco-luxembourgeois fait les frais des complications liées à une commotion cérébrale subie l’hiver dernier. Depuis ...
Lire la suite
Pardon, « L’hommage d’Erling BRAUT Haaland à sa mère ». Le 4 septembre prochain, le colosse norvégien débutera son match amical face à la Finlande avec un nouveau flocage au dos de son maillot. Enfin, nouveau, façon de parler. Erling réaffichera en effet le nom ...
Lire la suite
