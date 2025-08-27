information fournie par So Foot • 27/08/2025 à 22:52

Le Bayern sauve sa tête sur le fil en Pokal

Le Bayern sauve sa tête sur le fil en Pokal

Wehen Wiesbaden 2-3 Bayern Munich

Buts : Kaya (64 e , 70 e ) pour le Wehen // Kane (16 e sp, 90 e +3), Olise (51 e ) pour le Bayern

Décidément, les anciens vainqueurs de Pokal aiment jouer à se faire peur.…

JD pour SOFOOT.com