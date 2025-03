information fournie par So Foot • 29/03/2025 à 17:30

Le Bayern reprend ses distances en tête de la Bundesliga

Qui va piano va Sané.

Vingt-quatre heures après avoir vu le Bayer Leverkusen recoller à trois longueurs, le Bayern Munich a repris ses aises en tête de la Bundesliga en disposant de Sankt Pauli (3-2) . Des visiteurs fautifs sur l’ouverture du score de Harry Kane après une récupération haute de Jamal Musiala (1-0, 17 e ) , mais qui ne baissent pas la tête pour autant. À la conclusion d’une belle action collective, Elias Saad donne un peu d’espoir aux siens dans leur lutte pour le maintien (1-1, 27 e ) . Mais c’était sans compter sur le talent de Leroy Sané . Pas l’homme aux statistiques les plus flamboyantes, l’international allemand aura été l’homme du second acte avec un doublé. d’une frappe croisée du gauche sur un bon ballon dans la profondeur d’abord (2-1, 53 e ) puis sur un service parfait de Kane (3-1, 71 e ) . Et qu’importe si Lars Ritzka réduit la marque dans les derniers instants (3-2, 90 e +3) .…

TB pour SOFOOT.com