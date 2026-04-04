Le Bayern renverse Fribourg au bout du suspense

Le Bayern renverse Fribourg au bout du suspense

Fribourg 2-3 Bayern Munich

Buts : Manzambi (46 e ), Höler (71 e ) pour le FFC // Bischof (81 e , 90 e +2), Karl (90 e +9) pour le Rekordmeister

À jamais la première. Alors qu’il s’agit des deux dernières équipes allemandes à être engagées dans trois compétitions, c’est le Bayern Munich qui a fini par s’imposer au bout du temps additionnel (2-3) après avoir été malmené par Fribourg durant plus de 80 minutes.…

LB pour SOFOOT.com