Le Bayern renverse Fribourg au bout du suspense
Fribourg 2-3 Bayern Munich
Buts : Manzambi (46 e ), Höler (71 e ) pour le FFC // Bischof (81 e , 90 e +2), Karl (90 e +9) pour le Rekordmeister
À jamais la première. Alors qu’il s’agit des deux dernières équipes allemandes à être engagées dans trois compétitions, c’est le Bayern Munich qui a fini par s’imposer au bout du temps additionnel (2-3) après avoir été malmené par Fribourg durant plus de 80 minutes.…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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