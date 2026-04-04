Botafogo n'en a pas terminé avec l'OL

Bienvenue au FC Communiqué. Les menaces proférées par John Textor fin mars ont finalement été mises à exécution. Dans un communiqué publié ce samedi, Botafogo, qui appartient toujours à l’ancien président lyonnais a annoncé avoir porté plainte ce vendredi contre le club rhodanien en vue du recouvrement de 125 millions d’euros : « Botafogo a déposé plainte en justice vendredi contre l’Olympique lyonnais, en raison de dettes qui dépassent les 745 millions de réais ».

Botafogo aciona Olympique Lyonnais na Justiça e cobra dívida superior a R$ 745 milhões. O Botafogo protocolou, na última sexta-feira (3), ações contra o Olympique Lyonnais na Justiça, em razão de dívidas que ultrapassam R$ 745 milhões. O objetivo é assegurar o retorno dos… pic.twitter.com/oMTg1E1GVS…

LB pour SOFOOT.com