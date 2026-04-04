Un gardien marque un but de 80 mètres en Turquie

Pour l’éternité. Andreas Gionnatis s’est offert un moment inoubliable ce samedi contre Kayserispor. Le gardien grec a marqué le tout premier but de sa carrière, à 33 ans . Pas en montant sur un coup de pied arrêté, comme cela arrive de temps en temps, mais sur un dégagement tout à fait anodin . Après une passe en retrait, Gionnatis envoie une énorme praline loin devant, comme chaque weekend, sous la pression de l’attaquant… et les planètes s’alignent. Le ballon vole, vole, vole, jusqu’à rebondir à l’entrée de la surface adverse et lober son collègue Bilal Bayazit .

⚽ #ETİCraxThins İle Maçın Golü 🔵⚪ Andreas Gianniotis'ten, kaleden kaleye sürpriz gol! | #beINSPORTS@eti pic.twitter.com/Hssu0G4Lj6…

QB pour SOFOOT.com