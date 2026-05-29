Le Bayern ne retient pas un de ses attaquants
C’était inévitable. Arrivé au Bayern en septembre 2025, Nicolas Jackson ne poursuivra pas son aventure avec le club bavarois , qui a fait part de la nouvelle ce vendredi après-midi. « Une saison qui restera à jamais gravée dans les mémoires. Merci pour tous ces moments et ton engagement, Nico ! » , lit-on sur les réseaux sociaux du Bayern.
𝐌𝐞𝐫𝐜𝐢, 𝐍𝐢𝐜𝐨! 🇸🇳 Eine Saison, die für immer in Erinnerung bleibt 🏆🏆 Danke für all die 𝐌𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐮𝐧𝐝 𝐝𝐞𝐢𝐧𝐞𝐧 𝐄𝐢𝐧𝐬𝐚𝐭𝐳, Nico! ❤️ pic.twitter.com/dk4hhZhtSQ…
CT pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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