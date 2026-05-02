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Le Bayern ne brille pas avant de retrouver le PSG
information fournie par So Foot 02/05/2026 à 17:44

Le Bayern ne brille pas avant de retrouver le PSG

Le Bayern ne brille pas avant de retrouver le PSG

La tête était ailleurs. Le Bayern a éviter la défaite in extremis contre le dernier de Bundesliga, Heidenheim , ce samedi (3-3). Vincent Kompany a logiquement fait souffler ses cadres avant la demi-finale retour de Ligue des champions contre le PSG. Josip Stanišić, Jonathan Tah, Aleksandar Pavlović et Jamal Musiala étaient les seuls joueurs titulaires au Parc des Princes à démarrer le match du jour. Menés 0-2 à la 31 e minute, les Bavarois ont réussi à recoller grâce à un doublé de Leon Goretzka (44 e , 57 e ).

Budu Zivzivadze a redonné l’avantage à la lanterne rouge (76 e ), mais le champion d’Allemagne a fini par sauver les meubles au bout du temps additionnel sur un CSC de Diant Ramaj (90 e +10). Un but qui coûte cher à Heidenheim qui, à quelques secondes près, revenait à un petit point du barragiste virtuel, St. Pauli. À noter que Vincent Kompany n’a pas du tout balancé le match puisqu’il a fait entrer Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise et Joshua Kimmich en même temps, dès la 46 e minute.…

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