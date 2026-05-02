L'Atlético assure grâce à ses nouveaux
Valence 0-2 Atlético de Madrid
Buts : Luque (74 e ) et Cubo (82 e )
Une équipe bis, et alors ? En déplacement à Valence pour le compte de la 34 e journée de Liga, l’Atlético de Madrid et ses remplaçants ont assuré. Les visiteurs ont même séduit, bien que l’ouverture du score signée Iker Luque (vingt ans seulement) n’ait eu lieu qu’à un gros quart d’heure du terme.…
FC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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