 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Khadija Shaw s'offre deux records
information fournie par So Foot 21/03/2026 à 18:30

Khadija Shaw s'offre deux records

Khadija Shaw s'offre deux records

La voie royale. Alors que Manchester City compte déjà huit points d’avance sur son dauphin et voisin Manchester United, les Citizens ont un peu accentué leur avance au classement notamment grâce au triplé de Khadija – Bunny – Shaw . Opposées à Tottenham, les protégées d’Andrée Jeglertz ont frappé un grand coup en s’imposant 5 à 2.

12 minutes 37 secondes et deux nouveaux records

L’attaquante de City et internationale jamaïcaine, avec son triplé, s’est offert deux nouveaux records . Avec trois buts empilés en 21 minutes, ce triplé est devenu le plus rapide dans l’histoire du championnat anglais féminin . En outre, seulement 12 minutes et 37 secondes séparent le premier but de Shaw et le troisième, soit le le triplé le plus rapide marqué par une joueuse en WSL .…

LB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Tottenham confirme le décès du père d’Igor Tudor
    Tottenham confirme le décès du père d’Igor Tudor
    information fournie par So Foot 23.03.2026 18:22 

    Ce lundi, Tottenham a confirmé le décès du père de leur entraîneur Igor Tudor, Mario. Dans les minutes suivant la défaite de son équipe à domicile face à Nottingham Forest, l’entraîneur croate a appris la nouvelle et ne s’est pas rendu en interview d’après-match ... Lire la suite

  • Lacroix et la bannière
    Lacroix et la bannière
    information fournie par So Foot 23.03.2026 18:03 

    Confronté au forfait de dernière minute de William Saliba, Didier Deschamps a surpris son monde en faisant appel à Maxence Lacroix, jamais convoqué avec les Bleus malgré de belles prestations à Crystal Palace. Pourquoi lui ? Et pourquoi maintenant ? Après quatorze ... Lire la suite

  • Nainggolan ira devant le tribunal correctionnel
    Nainggolan ira devant le tribunal correctionnel
    information fournie par So Foot 23.03.2026 17:56 

    Le coup de filet, mais pas comme on en a l’habitude. Radja Nainggolan devra finalement comparaître devant le tribunal correctionnel de Bruxelles dans le cadre d’un dossier de trafic international de drogue , indique ce lundi le parquet. En 2025, l’ancien international ... Lire la suite

  • Un défenseur de moins pour le Brésil avant d’affronter la France
    Un défenseur de moins pour le Brésil avant d’affronter la France
    information fournie par So Foot 23.03.2026 17:48 

    L’infirmerie en surchauffe. Arsenal, finaliste malheureux ce dimanche face à l’impériale Manchester City en League Cup (2-0), voit ses absences s’accumuler. Comme son coéquipier William Saliba, Gabriel Magalhães est forfait à son tour . Le Brésilien ne rejoindra ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank