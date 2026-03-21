Emersonn illumine Toulouse
Toulouse 1-0 Lorient
But : Emersonn (81 e )
Do Brazil !…
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Emersonn illumine Toulouse
But : Emersonn (81 e )
Do Brazil !…
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AC Milan 3-2 Torino Buts : Pavlović (37 e ), Rabiot (54 e ) et Fofana (56 e ) pour les Rossoneri // Simeone (44 e ) et Vlašić (84 e SP) pour le Toro Cocorico !… TB pour SOFOOT.com
Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Alors que Joaquín Panichelli et Franco Mastantuono avaient initialement été écartés de la liste de Lionel Scaloni pour les amicaux face à la Mauritanie et à la Zambie, les deux joueurs seront pourtant bien du voyage ... Lire la suite
La voie royale. Alors que Manchester City compte déjà huit points d’avance sur son dauphin et voisin Manchester United, les Citizens ont un peu accentué leur avance au classement notamment grâce au triplé de Khadija – Bunny – Shaw . Opposées à Tottenham, les protégées ... Lire la suite
L’étoile de la discorde ? Alors que la question de l’attribution de la dernière Coupe d’Afrique des Nations défraie la chronique, le Sénégal n’arborera pas de deuxième étoile sur son maillot lors de la Coupe du monde de cet été, en Amérique du nord . C’est en tout ... Lire la suite
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