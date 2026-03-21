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Deux nouveaux joueurs convoqués avec l'Argentine
information fournie par So Foot 21/03/2026 à 19:00

Deux nouveaux joueurs convoqués avec l'Argentine

Deux nouveaux joueurs convoqués avec l'Argentine

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Alors que Joaquín Panichelli et Franco Mastantuono avaient initialement été écartés de la liste de Lionel Scaloni pour les amicaux face à la Mauritanie et à la Zambie, les deux joueurs seront pourtant bien du voyage .

#SelecciónMayor Los futbolistas Franco Mastantuono y Joaquín Panichelli se suman a los convocados de Lionel Scaloni para esta doble fecha. pic.twitter.com/lx9kdHhQO7…

LB pour SOFOOT.com

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