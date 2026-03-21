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L'AC Milan porté par ses Français
information fournie par So Foot 21/03/2026 à 19:58

L'AC Milan porté par ses Français

L'AC Milan porté par ses Français

AC Milan 3-2 Torino

Buts : Pavlović (37 e ), Rabiot (54 e ) et Fofana (56 e ) pour les Rossoneri // Simeone (44 e ) et Vlašić (84 e SP) pour le Toro

Cocorico !…

TB pour SOFOOT.com

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