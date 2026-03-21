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L'AC Milan porté par ses Français
information fournie par So Foot•21/03/2026 à 19:58
L'AC Milan porté par ses Français
AC Milan 3-2 Torino
Buts : Pavlović (37
e
), Rabiot (54
e
) et Fofana (56
e
) pour les Rossoneri // Simeone (44
e
) et Vlašić (84
e
SP) pour le Toro
Reçues trois sur trois. L’équipe de France féminine de futsal continue de rêver à une qualification pour l’Euro 2027 . Après la Lettonie (9-0) et l’Irlande du Nord (12-0), les Bleues sont venue à bout de la Slovénie, pays hôte, ce samedi (5-1). De quoi valider ...
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