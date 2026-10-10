Chelsea cartonne Bournemouth, Brighton s'impose en infériorité numérique face à Sunderland

Des scénarios renversants. La bonne opération de ce samedi après-midi est signé Brighton. Réduits à dix pendant plus d’une demi-heure, les Seagulls sont parvenus à arracher les trois points sur la pelouse de Sunderland. Si Maxim De Cuyper était parvenu à ouvrir le score (0-1, 53 e ) avant l’expulsion de Pascal Struijk quatre minutes plus tard (57 e ), les protégés de Fabian Hurzeler ont éteint la lumière au Stadium of Light dans le temps additionnel grâce au contre parfaitement joué par Georginio Rutter et Jaouen Hadjam qui inscrit donc son premier but en championnat (0-2, 90 e +4) . Brighton revient à deux points d’Arsenal et conserve sa troisième place.

Renversant, Ipswich l’a également été. Mené jusqu’aux abords du temps additionnel par Fulham, les Tractor Boys se sont finalement imposés au bout du suspense grâce à deux buts inscrits en quatre minutes face à leur public (2-1). Un résultat qui plonge encore plus les Cottagers dans la crise puisqu’ils se retrouvent avant-derniers au classement et restent la seule équipe avec Tottenham à ne pas encore avoir remporté le moindre match en championnat.…

LB pour SOFOOT.com