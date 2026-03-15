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Le Bayern Munich perd ses trois gardiens en une semaine
information fournie par So Foot 15/03/2026 à 16:02

Le Bayern Munich perd ses trois gardiens en une semaine

Le Bayern Munich perd ses trois gardiens en une semaine

Vous avez dit hécatombe ? Avec quel gardien le Bayern Munich va-t-il bien pouvoir affronter l’Atalanta en huitième de finale retour de Ligue des champions mercredi prochain ? Pas Manuel Neuer, blessé au mollet et absent jusqu’à la prochaine trêve internationale. Pas Jonas Ubrig non plus, le remplaçant attitré du cyborg a été victime d’une commotion cérébrale contre l’Atalanta .

Il restait bien ce bon vieux Sven Ulreich, sauf que celui qui est désormais troisième dans la hiérarchie est sorti de sa prestation contre Francfort de ce samedi avec une gène à la cuisse . Des examens ad hoc ont révélé « une déchirure fibrillaire au niveau des adducteurs de la cuisse droite », a précisé son club ce dimanche, sans révéler la durée de son indisponibilité.…

JD pour SOFOOT.com

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