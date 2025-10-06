Le Bayern Munich fête son début de saison une bière à la main

La visite traditionnelle.

Avec dix victoires en autant de rencontres cette saison, le Bayern Munich réalise des débuts parfaits. Encore vainqueurs sur la pelouse de Francfort ce samedi (3-0), grâce notamment à un doublé de la recrue Luis Diaz, les Bavarois sont sur un nuage, eux qui sont également leaders en Ligue des champions. Vincent Kompany est d’ailleurs le premier entraineur de l’histoire du Bayern à faire un sans-faute sur les dix premières rencontres d’une saison. Et il a tenu à fêter ça.…

CDB pour SOFOOT.com