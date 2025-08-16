Le Bayern Munich et Harry Kane remportent leur premier trophée de la saison

Stuttgart 1-2 Bayern Munich

Buts : Leweling (90 e +3) pour Stuttgart // Kane (18 e ) et Díaz (77 e ) pour les Bavarois

11 sur 25. Voici le bilan du Bayern Munich en Supercoupe d’Allemagne-Franz Beckenbauer, première appellation du nom. Pour ce trophée de la rentrée, le Bayern a assuré contre Stuttgart (2-1) . Les hommes de Vincent Kompany récupèrent leur trophée, laissé au Bayer Leverkusen et au RB Leipzig les deux dernières années. Harry Kane gagne un autre trophée .…

UL pour SOFOOT.com