 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Bayern Munich et Harry Kane remportent leur premier trophée de la saison
information fournie par So Foot 16/08/2025 à 22:33

Le Bayern Munich et Harry Kane remportent leur premier trophée de la saison

Le Bayern Munich et Harry Kane remportent leur premier trophée de la saison

Stuttgart 1-2 Bayern Munich

Buts : Leweling (90 e +3) pour Stuttgart // Kane (18 e ) et Díaz (77 e ) pour les Bavarois

11 sur 25. Voici le bilan du Bayern Munich en Supercoupe d’Allemagne-Franz Beckenbauer, première appellation du nom. Pour ce trophée de la rentrée, le Bayern a assuré contre Stuttgart (2-1) . Les hommes de Vincent Kompany récupèrent leur trophée, laissé au Bayer Leverkusen et au RB Leipzig les deux dernières années. Harry Kane gagne un autre trophée .…

UL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Nîmes réussit sa première en National 2, pas Bordeaux
    Nîmes réussit sa première en National 2, pas Bordeaux
    information fournie par So Foot 16.08.2025 23:29 

    Ah les Cro cro Cro, les cro cro cro les crocrodiiiles / Sur les bords du foot, ils sont partis, N’en parlons plus ? Si, parlons-en. Relégué en quatrième division pour la première fois de son histoire, le Nîmes Olympique a réussi ses débuts en National 2 face à ... Lire la suite

  • Laurent Gbagbo réaffirme sa volonté d'être candidat à la présidentielle ivoirienne
    Laurent Gbagbo réaffirme sa volonté d'être candidat à la présidentielle ivoirienne
    information fournie par France 24 16.08.2025 23:20 

    En Côte d’Ivoire, Laurent Gbagbo affiche sa détermination. L’ancien président veut être candidat à la prochaine présidentielle, malgré son absence de la liste électorale et une condamnation judiciaire. En attendant une éventuelle amnistie, il poursuit sa mobilisation ... Lire la suite

  • Les joueurs de Monaco se congratulent après le but d'Eric Dier face au Havre, le 16 août 2025 au stade Louis-II ( AFP / Miguel MEDINA )
    Ligue 1: rentrée réussie pour Monaco et Lyon
    information fournie par AFP 16.08.2025 23:18 

    Monaco, facile vainqueur du Havre (3-1), et Lyon, qui est allé s'imposer à Lens (1-0), ont parfaitement débuté la saison de Ligue 1, samedi. Au lendemain de la défaite surprise de l'OM à Rennes (1-0) en ouverture du championnat, l'ASM et l'OL ne sont pas tombés ... Lire la suite

  • Sidibé et Toulouse surprennent les Niçois
    Sidibé et Toulouse surprennent les Niçois
    information fournie par So Foot 16.08.2025 23:03 

    Nice 0-1 Toulouse But : Sidibé (90 e ) pour les Toulousains Le premier 0-0 de l’histoire de Ligue 1+ attendra.… UL pour SOFOOT.com

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank