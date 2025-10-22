Le Bayern Munich et Chelsea s'empiffrent

Logique respectée.

Ce mercredi soir de Ligue des champions était placé sous le signe de la balade nocturne pour le Bayern Munich et Chelsea, qui n’ont laissé aucune miette du banquet à leurs adversaires. À commencer par les Bavarois, qui ont écrasé sans forcer le Club Bruges , dans une rencontre marquée par la superbe performance du jeune Lennart Karl, 17 ans, auteur d’un bijou dès les premières minutes de jeu. Le travail a ensuite été poursuivi par Harry Kane (qui a inscrit son vingtième but de la saison toutes compétitions confondues), Luis Diaz puis Nicolas Jackson en seconde période. Un succès fleuve (4-0), qui permet au Bayern de se cramponner au PSG en deuxième position de la phase de ligue, à un petit but d’écart à la différence de buts.…

TJ pour SOFOOT.com