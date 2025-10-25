Le Bayern met du temps pour malmener Mönchengladbach, Leipzig trimballe Augsburg
Quoi ? Le Bayern n’a pas marqué avant la 64 e ?
Un seul match de ce multiplex de Bundesliga s’est achevé avec plus de quatre buts : Augbsburg – Leipzig (0-6) . Avec des réalisations sur des débordements, sur des frappes lointaines, des une-deux, et même sur coup de pied arrêtés, les visiteurs ont fait la fête. Ses jeunes Yan Diomandé (18 ans) et Assan Ouedraogo (19 ans) ont participé à la kermesse. Comme le doyen Christoph Baumgartner, 26 ans. Le RBL est assuré d’être deuxième à la fin du week-end. …
UL pour SOFOOT.com
