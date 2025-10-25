 Aller au contenu principal
Le Bayern met du temps pour malmener Mönchengladbach, Leipzig trimballe Augsburg
information fournie par So Foot 25/10/2025 à 17:45

Le Bayern met du temps pour malmener Mönchengladbach, Leipzig trimballe Augsburg

Le Bayern met du temps pour malmener Mönchengladbach, Leipzig trimballe Augsburg

Quoi ? Le Bayern n’a pas marqué avant la 64 e ?

Un seul match de ce multiplex de Bundesliga s’est achevé avec plus de quatre buts : Augbsburg – Leipzig (0-6) . Avec des réalisations sur des débordements, sur des frappes lointaines, des une-deux, et même sur coup de pied arrêtés, les visiteurs ont fait la fête. Ses jeunes Yan Diomandé (18 ans) et Assan Ouedraogo (19 ans) ont participé à la kermesse. Comme le doyen Christoph Baumgartner, 26 ans. Le RBL est assuré d’être deuxième à la fin du week-end.

UL pour SOFOOT.com

  • Achraf Akimi, auteur d'un doublé pour le PSG à Brest, le 25 octobre 2025 ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )
    Ligue 1: Paris s'impose sans forcer à Brest
    information fournie par AFP 25.10.2025 19:16 

    Grâce notamment à un doublé d'Achraf Hakimi, le Paris SG a battu Brest (3-0) sans forcer samedi pour reprendre provisoirement la tête de la Ligue 1 devant Marseille, lors de la 9e journée. Avec 20 points, le PSG compte deux longueurs d'avance sur l'OM qui se déplace ... Lire la suite

  • Paris se reprend à Brest
    Paris se reprend à Brest
    information fournie par So Foot 25.10.2025 19:04 

    Après deux nuls en Ligue 1, le Paris Saint-Germain a retrouvé le sourire en championnat en s'imposant largement à Brest au Stade Francis Le Blé (0-3). Une victoire qui porte la marque de Achraf Hakimi, auteur d'un doublé, ses premiers buts de la saison. Brest 0-3 ... Lire la suite

  • Sunderland passe 2e de Premier League en enrhumant Chelsea
    Sunderland passe 2e de Premier League en enrhumant Chelsea
    information fournie par So Foot 25.10.2025 18:05 

    Le Bris’ style. En s’inclinant en toute fin de match contre Sunderland (1-2) , Chelsea met fin à une jolie série de quatre victoires consécutives. Les Blues ont pourtant démarré très fort, puisqu’Alejandro Garnacho a débloqué son compteur avec son nouveau club ... Lire la suite

  • Katoto quitte le groupe des Bleues
    Katoto quitte le groupe des Bleues
    information fournie par So Foot 25.10.2025 16:44 

    Des Katoto et des bas. Marie-Antoinette Katoto quitte le rassemblement de l’équipe de France. L’attaquante est gênée à l’ischio-jambier droit , et déclare forfait pour la demi-finale retour de Ligue des Nations contre l’Allemagne. La joueuse revient à l’OL Lyonnes ... Lire la suite

