Le Bayern met du temps pour malmener Mönchengladbach, Leipzig trimballe Augsburg

Quoi ? Le Bayern n’a pas marqué avant la 64 e ?

Un seul match de ce multiplex de Bundesliga s’est achevé avec plus de quatre buts : Augbsburg – Leipzig (0-6) . Avec des réalisations sur des débordements, sur des frappes lointaines, des une-deux, et même sur coup de pied arrêtés, les visiteurs ont fait la fête. Ses jeunes Yan Diomandé (18 ans) et Assan Ouedraogo (19 ans) ont participé à la kermesse. Comme le doyen Christoph Baumgartner, 26 ans. Le RBL est assuré d’être deuxième à la fin du week-end. …

UL pour SOFOOT.com