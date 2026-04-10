Le Bayern devra faire sans Lennart Karl
Un homme à terre. Le Bayern Munich a annoncé la blessure de son prodige Lennart Karl , via un communiqué, vendredi matin. « Lennart Karl a subi une déchirure de la fibre musculaire à l’ischio-jambier droit . Le diagnostic a été confirmé par le staff médical du Bayern » , écrit le club.
ℹ️ Lennart Karl fällt vorerst aus Der 18-jährige Offensivspieler hat sich einen Muskelfaserriss im hinteren rechten Oberschenkel zugezogen. Das ergab eine Untersuchung durch die medizinische Abteilung des FC Bayern. 🔗 https://t.co/HBwBGM4e70 Gute Besserung, Lennart! 🙏 pic.twitter.com/y2fMKldOGG…
CT pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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