Le Bayern apprend à défendre sur le Tah

Tranquille contre Auckland, la défense du Bayern passera un test plus sérieux la nuit prochaine contre Boca Juniors (3h). L’occasion parfaite de voir Jonathan Tah dans ses œuvres. Tout juste arrivé au club, le roc porte sur ses larges épaules les espoirs d’une solidité défensive retrouvée.

Le 18 juillet 2023, le Bayern lâchait officiellement 50 millions d’euros pour le meilleur défenseur de Serie A, Kim Min-jae. Un coup de maître pour le Rekordmeister , qui se pensait alors pépère pour un bon moment en charnière avec Kim, Matthijs de Ligt et Dayot Upamecano sous la main. Deux ans ont passé, et les certitudes se sont envolées. Raison pour laquelle le champion d’Allemagne a jeté son dévolu sur Jonathan Tah, en fin de contrat avec le Bayer Leverkusen. Le profil parfait, sur le papier, pour redonner de la stabilité à cette défense et relancer les ambitions munichoises.

Le crash du crack

Avant cette Coupe du monde des clubs, le Bayern avait encaissé 51 buts en 51 matchs cette saison. L’addition commence à être salée pour un club qui avait déjà pris 63 buts en 49 rencontres en 2023-2024. Au premier rang des accusés : Kim Min-jae. Lors de sa signature, le PDG bavarois Jan-Christian Dreesen s’était montré impressionné par « sa présence physique, sa mentalité et sa vitesse » , assurant que son style de jeu ferait frémir les supporters. Il ne s’est pas trompé. Sauf que les frissons offerts par le Coréen relèvent plus de la peur que de l’excitation. Aucun joueur n’a commis plus d’erreurs menant à un but que lui en Bundesliga cette saison, en atteste notamment son marquage trop lâche contre Dortmund mi-avril (2-2).…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com